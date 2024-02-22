بقرار وزير الداخلية.. ترقية اسم الشهيد محمد عبد العظيم إلى رتبة "النقيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بترقية اسم الشهيد الملازم أول محمد عبد العظيم مصطفى شلبي استثنائيًا إلى رتبة "نقيب" اعتبارًا من 5 يناير 2024.

حمل القرار رقم 211 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

واستند القرار إلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 951 بتاريخ 2024/1/8، وعلى القرار الوزاري رقم 108 لسنة 2024 باحتساب وفاة الملازم أول محمد عبد العظيم مصطفى شلبي، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بترقية اسم الشهيد الملازم أول محمد عبد العظيم مصطفى شلبي الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقًا - استثنائيًا إلى رتبة النقيب اعتبارا من 2024/1/5.

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