الداخلية تضبط عصابة تتزعمها سيدة تخصصت في "تزوير إقامات الأجانب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص من بينهم سيدة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام 6 أشخاص من بينهم سيدة مقيمين بنطاق مديريتي أمن القاهرة والقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كارنيهات وكروت إقامة مزورة وجهازحاسب آلي وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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