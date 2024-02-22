دافع عن عهدته.. مقتل حارس تصدي لمحاولة سرقة مدرسة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات وفاة فرد أمن بمدرسة على يد عاطل في كفر الشيخ.

تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المستشفيات باستقبال (فرد أمن بمدرسة - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر وتوفي أثناء إسعافه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أنه حال تواجد المتوفي بالعمل حاول (عامل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) الدخول للمدرسة بقصد السرقة ولدى محاولة المتوفي منعه تعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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