"ضربه بالنار قدام ابنه".. مقتل صاحب مقهى على يد جاره في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

أنهى نجار حياة جاره بطلق ناري في الغربية؛ بسبب خلافات الجيرة.

تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بإحدى قرى المركز ووجود متوفي.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول مالك مقهى، توفي إثر إصابته برش خرطوش، طرف ثان: (نجار مسلح).. وبسؤال نجل المتوفي اتهم الثاني بإطلاق عيار ناري من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته تجاه والده مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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