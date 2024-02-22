وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان
وكتب محمد الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر.
وأضاف: صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.
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