وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان

وكتب محمد الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر.

وأضاف: صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.

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