شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: نسعى لتحقيق أفضل استثمار لأصول النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأمين الصندوق المساعد الأسبق، أنه يسعى بجد لتنمية وتطوير موارد النقابة، مبديا فخره واعتزازه بثقة مهندسي مصر بشرف انتخابه لعضوية المجلس الأعلى للنقابة خلال الفترة السابقة.

وأشار السيد، إلى أن النقابة قد عانت ولعدة سنوات متتالية من عجز كبير في ميزانية نقابة المهندسين والتي كان آخرها ميزانية النقابة للعام المالي 2017 والتي وصل بها العجز إلي نقص بلغ 221 مليون جنيه، مضيفاً أنه ومنذ انتخابه بعضوية هيئة مكتب النقابة العامة أميناً للصندوق المساعد خلال عام 2018، فإنه وكافة أعضاء هيئة مكتب النقابة حينها لم يدخروا جهداً وذلك لتنمية وتطوير موارد النقابة بهدف ترقية الخدمات الطبية والاجتماعية وزيادة معاشات المهندسين، وهو ما تم تأكيده بالأرقام، حيث أفاد أنه وخلال العام المالى 2018 قد تحقق فائض في ميزانية النقابة يقدر بـ168 مليون جنيها.

وتابع: كما جاء فائض الميزانية للعام المالي 2019 لحوالي 390 مليوناً جنيها ، ثم تطور فائض الميزانية في العام المالي 2020 إلي 620 مليوناً كما أكد أن فائض ميزانية العام المالي 2021 جاء بأكثر من مليار وسبعون مليوناً، مشيرا إلي أهمية توجيه الشكر لأمانة الصندوق السابقة المهندس مؤمن شفيق وأمانة الصندوق الحالية للنقابة المهندس محمد ناصر، وذلك نظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة للحفاظ علي الإستقرار المالي للنقابة.

واستكمل السيد حديثه عن رئاسة اللجان النوعية التي شغلها بالنقابة خلال الفترة السابقة، رئيساً للجنة الشكاوي والتحقيقات، رئيسا للجنة شئون المهندسين، مقرراً للجنة شئون العاملين، مقرراً للجنة العليا للإنتخابات لعام 2022 وكذلك عضوية اللجنة العليا للجمعية العمومية غير العادية لعام 2023 ، ممثلاً للنقابة بالمجلس الأعلى لإتحاد المهندسين العرب حتي عام 2022.