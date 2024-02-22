شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء دافئة مستقرة بكافة الأنحاء وانعدام فرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة ودافئة اليوم نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب الصعيد بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.