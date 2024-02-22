شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح الأنفلونزا مهم لكبار السن لحمايتهم من الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن كبار السن عليهم تلقى لقاح الإنفلونزا السنوى لحمايتهم من فيروسات الأنفلونزا المنتشرة لضمان سلامتهم .

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو حقنة تعطى بإبرة فى الذراع لتنشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد العدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأوضح الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الحصول على لقاح الأنفلونزا يحمى بنسبة كبيرة، حيث ثبت أن التطعيم ضد الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بالفيروس بنسبة تتراوح بين 40% و60%.