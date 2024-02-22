شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة الدكتور هانى الناظر بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها.

وإلى أهم الأخبار

إقامة مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى موعدها غدا الجمعة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك ، عن إقامة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في موعدها غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاة الدكتور هانى الناظر بعد صراع مع المرض

أعلن الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك :"إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 3490 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22 فبراير 2024 تراجعا في حدود 10 جنيهات للمرة الثانية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3490 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية.

مقتل جندى إسرائيلى وإصابة 8 فى إطلاق نار على حاجز عسكرى بالقدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 8 آخرين في عملية اطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وزير خارجية مصر يؤكد لنظيره الأمريكى رفض أى مخططات لتهجير الفلسطينيين

التقى سامح شكري وزير الخارجية أمس الأربعاء مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء فى أى حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.

وزارة الصحة تقدم جلسات افتراضية لعلاج الإدمان والصدمات والاضطرابات النفسية لأول مرة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة الخدمات الافتراضية للصحة النفسية التى تقدمها الوزارة من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم مجانا للمترددين مع إحالتهم للعيادات لصرف أى أدوية.

الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة صباحا على الطرق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مستقرا ودافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فيديو.. مئات السائحين يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

رصدت كاميرا الخليج 365، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس فى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وسط حشود الآلاف من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.

اليوم.. انتهاء فترة طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للذكور دفعة 2023

تنتهى اليوم الخميس الفترة المحددة لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي استمرت لمدة 6 أيام متتالية بدأت السبت الماضي، وتنتهي اليوم، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للذكور.

"التنمية الصناعية" تكشف آخر موعد لسحب كراسة شروط حجز الأراضى بـ10 محافظات

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن آخر موعد للحصول على كراسة شروط في طرح 456 قطعة أرض هو اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، مشيرة إلى استمرار تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.

حسام حسن يعلن قائمة المحترفين للمعسكر المقبل يوم 3 مارس

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إعلان قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة المقبل يوم 3 مارس استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي: "طارق سليمان : مدرب عام، محمد عبد الواحد : مدرب، سعفان الصغير : مدرب حراس، مانويل باريونوفو : مدرب أحمال “برازيلي ”، ووليد بدر : مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .