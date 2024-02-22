شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. أجواء دافئة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 ، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.