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دار الإفتاء ناعية الدكتور هاني الناظر: فقدنا قيمة علمية كبيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

نعت دار الإفتاء، الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الذي تُوفي صباح اليوم الخميس.

وقالت دار الإفتاء، في بيان: إنا لله وإنا إليه راجعون فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية في خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى.

وأضافت دار الإفتاء: خالص العزاء لأسرة الدكتور هاني الناظر ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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