وزير الكهرباء: نتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء "green corridor"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، إنماكولادا مارتيناز، والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي ومراكز التحكم لما لها من أهمية قصوى في تقليل الفقد.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في الانتهاء من مشروعات وبرامج متعددة بالتعاون مع البنك، موضحا أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

كما تستهدف الوزارة، تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030.

وشدد وزير الكهرباء، على الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، والتعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال.

وتابع: تم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتي بلغ عددها 23 مذكرة.

وأضاف الوزير، أن مصر تتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء "green corridor" بما فيه صالح جميع الدول الإفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

ومن جانبها، أشادت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كل المجالات، مؤكدة أن مصر لديها تجربة مهمة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وأكدت رغبة البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء بمختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط.

وأعربت عن أملها في دعم واستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالي والمستقبلي.

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