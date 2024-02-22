"باعوا الدهب في الغربية".. كشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاملين؛ لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة الغربية تم ضبطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة للتحقيقات.

اقرأ أيضا:

"لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع".. إعرف موقفك القانوني

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

"راحوا في غمضة عين".. ننشر أسماء ضحايا فاجعة المرج

"لو هتشتري شقة أو عربية بالدولار في مصر".. هذا موقفك القانوني

"حفر قبر ودفنه فيه".. تفاصيل مصرع شاب على يد صديقه بطلقة في الرأس

"60 دقيقة في المحكمة".. ماذا قال "محمد رمضان" للقاضي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة؟

"بحوزته 800 ألف دولار".. قرار عاجل من النيابة بشأن جواهرجي المقطم

قرار جديد بشأن محاكمة الراقصة حورية بسبب فيديوهات "الساحل الشرير"

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة نشر أخبار كاذبة (فيديو وصور)