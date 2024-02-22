شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة السبت.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصرى، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن ( شارع الخليج المصرى ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل ) وضعف المياه عن منطقة ( مساكن الاحلام – منطقة الاشراف ) بالزاوية الحمراء.

وأوضحت ان ذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125