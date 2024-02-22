نقيب المرافق عن "أكبر صفقة استثمار مباشر": تعكس جهد حقيقى للحكومة

القاهرة - سامية سيد - قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، إن إعلان الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، يعكس وجود جهد حقيقي من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، والعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد.

وأشار فؤاد، إلى أن دخول هذه الاستثمارات يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويدعم خطة الدولة فى مواجهة البطالة وتشغيل الشباب، كما أنها تساهم فى خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية، لافتا إلى أن نجاح الدولة لعقد صفقات يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات.

وكان قد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لتحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعب، إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.