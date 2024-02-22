شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق عن "أكبر صفقة استثمار مباشر": تعكس جهد حقيقى للحكومة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار فؤاد، إلى أن دخول هذه الاستثمارات يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويدعم خطة الدولة فى مواجهة البطالة وتشغيل الشباب، كما أنها تساهم فى خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية، لافتا إلى أن نجاح الدولة لعقد صفقات يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات.
وكان قد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لتحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعب، إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
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