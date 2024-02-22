مصطفى بكري يكشف تفاصيل دعم الاقتصاد المصري عبر أكبر صفقة استثمار مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تُعد جزءًا من مساعي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

أوضح بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" المُذاع على قناة صدى البلد، مساء أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الاقتصاد وستوجه ضربة موجعة للمضاربين في سوق العملات الأجنبية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الصفقة ستخلق مئات الآلاف من الوظائف وستُحدث نموًا اقتصاديًا، مع مشاركة واسعة من الشركات والمصانع المصرية في تنفيذ المشروعات.

أشار بكري إلى أن الصفقة تُعد خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية كما حُددت في الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية، وتمهد الطريق لمزيد من الصفقات الاستثمارية. وأضاف أن استقرار مصر السياسي والأمني يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

تطرق الإعلامي إلى أن الحكومة تعمل على إبرام العديد من الصفقات الاستثمارية التي يُتوقع أن تحقق إنجازات اقتصادية كبيرة تصل إلى 1.5 تريليون دولار في عهد الرئيس السيسي، وأن الصفقة المعلن عنها اليوم هي مجرد البداية.

وأفاد بكري أن الصفقة الكبرى وما ستتبعها من صفقات ستسهم في توفير سيولة نقدية وسوق نقد أجنبي مستقر، فضلاً عن تعزيز الوضع الاقتصادي. وتستمر الحكومة في تنفيذ السياسات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم مشاركته في المشروعات التنموية.

وأكد أن الصفقة تُمثل نقطة انطلاق للتغلب على التحديات الاقتصادية، بما في ذلك مشكلات العملة الأجنبية والسوق السوداء، وأن الدولة تسعى لتجاوز هذه التحديات وتحقيق الازدهار الاقتصادي.