خبيرة مصرفية توضح تأثير الصفقة الاستثمارية الكبرى على السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقبت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على الصفقة الاستثمارية الجديدة التي سيعلن عنها مجلس الوزراء.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" بالقناة الأولى المصرية، أوضحت الدماطي أن الصفقة ستسهم في توفير إيرادات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض.

وأشارت الدماطي، إلى أن شراكات مع كيانات كبرى يمكن أن تزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي وتواجه السوق الموازية.

وشددت الخبيرة المصرفية، على أن الشراكة ستعزز عملية التنمية وستزيد العمالة، وستتمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء وتوحيد سعر صرف العملة، مما يشجع التجار على التعامل عبر البنوك.

أكدت الدماطي على أهمية سحب السيولة من السوق عبر إصدار شهادات استثمار كبيرة، وذلك لضمان دخول كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى النظام المصرفي.