انتشال جثة غريق بنهر النيل في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة غريق بنهر النيل مركز أطفيح.
عمليات الحماية المدنية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بدائرة المركز.
اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع نائبه لقطاع الجنوب.
جهود المسح والتمشيط كُللت بانتشال جثة محمود محمد سيد وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة لمراجعة بلاغات التغيب
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