شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

ويلقي خطبة الجمعة الثانية من شهر شعبان، الشيخ أحمد الدسوقي مكي إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين حول "دروس وعبر تحويل القبلة"، ويتلو القرآن القارئ الدكتور أحمد نعينع.

ويحضر صلاة الجمعة، محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل المديرية.

وأصدرت وزارة الأوقاف، تعليماتها للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بخطبة الجمعة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وارتداء الزي الأزهري أثناء أداء الصلاة.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: " target="_blank" rel="noopener noreferrer">اضغط هنا