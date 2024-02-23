قتيل و4 مصابين في "خناقة الخرطوش" ببشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بالخرطوش بمنطقة بشتيل مركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابين بالخرطوش إثر ادعاء مشاجرة.

وجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفرقة الوراق وأوسيم بقيادة العقيد مجدي موسى.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين طرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات قديمة، أسفرت المشاجرة عن سقوط قتيل يدعى "علي.ع." وإصابة 4 آخرين بطلقات خرطوش.

بتقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض على المتهمين والسلاح المستخدم مع إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.