ضربة جديدة للسوق السوداء.. ضبط قضايا عُملة بقيمة 19 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 38 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 19مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.