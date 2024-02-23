شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفى وابنته وزوجته فى مجزرة إسرائيلية بدير البلح وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن المصور الصحفي محمد ياغي وابنته وزوجته، استشهدوا في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 131 صحفيا.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 104 مواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر إلى 29514 شهيدا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بأن 160 مواطنا أصيبوا، ما يرفع عدد الإصابات منذ بدء العدوان إلى 69616.

وقالت إن عددا من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.