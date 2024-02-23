شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف انتخابات نقابة المهندسين.. بعد توقفها لأداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت لجان انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فتح أبوابها مرة أخرى لاستقبال الناخبين المشاركين فى انتخابات التجديد النصفى، بعد تعليقها لمدة ساعة، لأداء صلاة الجمعة.

ويتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وحظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

وأضافت أنه فى حال حدوث أي أعطال تقنية تعوق تنفيذ اشتراك المهندسين يتم استخدام نماذج يدوية مختومة بخاتم النقابة الفرعية وإعطائه نسخة منها تفيد السـداد، وذلك لعدم إعاقة الإدلاء بصوته ويتم تسجيله بالنظام الإلكتروني فيما بعد، كما يحظر على المهندس الناخب الإدلاء بصوته إلا في المقر الانتخابي بالنقابة الفرعية المسجل بها.