نزيف وكسور متفرقة.. تفاصيل حالة محامية وابنتها بعد دهسهما على طريق الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت تحريات أجهزة الامن بالقاهرة ، ملابسات واقعة مصرع محامية وابنتها دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة الشروق.

وبينت التحريات، أنه أثناء عبورهما تصادف مرور سيارة ميكروباص للطريق كانت تسير بسرعة جنونية فاصطدمت بهما بقوة مما تسبب في كسور وكدمات ونزيف في المخ، فلقيا مصرعهما في الحال.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه، وكشف ملابساته، وتبين أنه أثناء عبور محامية وابنتها للطريق تصادف مرور سيارة ميكروباص للطريق وتوفيتا على الفور.

ونجح رجال المباحث في ضبط السائق وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الحادث.. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.