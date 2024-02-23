مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي مصرعه وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها 3 عناصر إجرامية – سبق اتهامهم في عدد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح ناري" أثناء محاولتهم سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم.

ولدى مشاهدتهم للقوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط الآخرين وبحوزتهم بندقية آلية وعدد من الطلقات - مقص حديدي "يستخدم في سرقة المحال" - دراجة نارية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.