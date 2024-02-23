العثور على جثة شاب داخل شقة بمنطقة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شاب متوفي داخل شقته بمنطقة قصر النيل.

ورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة قسم قصر النيل.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين بالحفص العثور على شاب "م.م" عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية ووفاته بشكل طبيعي دون شبهة جنائية.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.