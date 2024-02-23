النبراوي يتابع سير انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت صباح اليوم، في ساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة، عملية الانتخابات؛ لتجديد نصف أعضاء نقابة المهندسين بالقاهرة، وقد تفقد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، سير العملية الانتخابية بحضور قضائي كامل، مؤكدًا على سلامة العملية واحترام حقوق المهندسين.

وفي تصريحاته، أكد النبراوي، أن الانتخابات تجرى بإشراف قضائي كامل؛ لضمان شفافية ونزاهة العملية.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أهمية استقلالية النقابة وضرورة فهم المرشحين لهذا الأمر، معبرًا عن ثقته في قدرة المهندسين على اختيار القيادات النقابية المناسبة لممارسة دورها بكفاءة.

وأوضح "النبراوي"، أن النقابة حرصت على توفير الإجراءات اللازمة؛ للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بشكل صحيح، مختتمًا: "نتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في كل المقار الانتخابية في كل محافظات مصر؛ للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات".

وتستمر الانتخابات، حتى السابعة مساءً، حيث تتم في أجواء من الشفافية والمسؤولية، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.