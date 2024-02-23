رئيس "الرعاية الصحية": مكافأة تشجيعية لأطقم مركز طب أسرة السيل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية في محافظة أسوان.

شملت الجولة، تفقد مركز طب أسرة السيل، ووحدة صحة أسرة الخزان غرب، وتفقد عيادات طب الأسرة، والعيادات التخصصية المختلفة بهما، والصيدليات، والملفات الإلكترونية لتسجيل المرضى، علاوة على استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية لهيئة الرعاية للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأشادا رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومحافظ أسوان، خلال الجولة التفقدية، بجودة وكفاءة الخدمات ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمركز طب أسرة السيل، ووحدة صحة أسرة الخزان غرب.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بصرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والإدارية والعاملين بمركز طب أسرة السيل، ووحدة صحة أسرة الخزان غرب، لإشادة المواطنين بجودة الخدمات الصحية المقدمة بهما خلال الجولة التفقدية.

وأكد على استمرار تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تماشيًا مع رؤية الهيئة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو التميز التشغيلي والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة.

من جانبه، أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى تقديم أكثر من 35 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة السيل ووحدة صحة أسرة الخزان غرب لأبناء أسوان بجودة عالية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 15 ألف فحص طبي شامل بهما.

كما أشاد محافظ أسوان بمجهودات هيئة الرعاية الصحية في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، ومطابقتها لأحدث نظم الصحة العالمية.