الأفضل بعد ليلة القدر.. شخصان لن يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن ليلة النصف من شعبان هي الأفضل بعد ليلة القدر "ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك"، وفيها نفحات وعطايا وخيرات كثيرة.

وأضاف تمام في تصريحات لـ "قناة الناس"، أنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل ليلة النصف من شعبان منها "لله فيها عتقاء من النار"، ولذلك سميت بليلة العتق من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم "يطلع المولى عز وجل على خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن".

وأكد أن المولى عز وجل لن يغفر لشخصين في هذه الليلة المباركة، الأول هو الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى، والثاني من امتلأ قلبه بالغل والحقد والبغضاء والكراهية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الإنسان في هذه الليلة المباركة أن يصفي قلبه لله عز وجل، وأن يفرغ قلبه من الغل، وأن يحرص كل منا على أن ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى.

وتقيم وزارة الأوقاف، غدا بعد صلاة العشاء احتفالها الرسمي بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.