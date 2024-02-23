ليلة النصف من شعبان.. موعد بداية ونهاية ليلة الغفران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، موعد بداية ونهاية ليلة النصف من شعبان، والمعروفة بـ "ليلة العتق من النار وليلة الغفران".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت ١٤ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٤-٢-٢٠٢٤م وتنتهي فجر الأحد ١٥شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٥-٢-٢٠٢٤م.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن ليلة النصف من شعبان هي الأفضل بعد ليلة القدر "ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك"، وفيها نفحات وعطايا وخيرات كثيرة.

وأضاف تمام في تصريحات لـ "قناة الناس"، أنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل ليلة النصف من شعبان منها "لله فيها عتقاء من النار"، ولذلك سميت بليلة العتق من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم "يطلع المولى عز وجل على خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن".

وأكد أن المولى عز وجل لن يغفر لشخصين في هذه الليلة المباركة، الأول هو الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى، والثاني من امتلأ قلبه بالغل والحقد والبغضاء والكراهية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الإنسان في هذه الليلة المباركة أن يصفي قلبه لله عز وجل، وأن يفرغ قلبه من الغل، وأن يحرص كل منا على أن ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى.