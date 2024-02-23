إعادة 12 سيارة مسروقة.. الأمن العام يضبط عصابة سرقة السيارت النقل بمطروح وبني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن بني سويف، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل، وإعادة 11 سيارة مسروقة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن بني سويف، مطروح عن ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص) تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة مركز شرطة سمسطا.. وبحوزتهم (2 سيارة ربع نقل "يُستخدمان في السرقة").. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (11) واقعة سرقة ، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها (11 سيارة نقل).

كما تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام).. لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام.. وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

