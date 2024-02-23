شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين.. وبدء فرز الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس ضياء الكيكي، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة، أمين النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، غلق باب التصويت باللجان، وبدء عمليات الفرز للأصوات، تمهيدا لإعلان المؤشرات الأولية للانتخابات.

وأكد الكيكى انتظام سير العملية الانتخابية والتي بدأت في تمام العاشرة صباحًا بكافة محافظات الجمهورية، وأغلقت فى السابعة،حيث شهدت إقبال متوسط، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي معوقات للتصويت.

وأضاف أن الانتخابات تُجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر، وأشار إلى الدور الهام والتعاون الكامل من كافة مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كافة المقرات الانتخابية.