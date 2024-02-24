وصولًا للسعر العادل.. بكري يتوقع استمرار نزيف الدولار تدريجيًا لهذا الرقم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة أصبح لديها سيولة كبيرة من الدولارات في البنك المركزي بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، تمكنها من القضاء على السوق السوداء والسيطرة على سعر الصرف

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "سعر الدولار سينخفض تدريجيًا، ولو نصف جنيه في اليوم، حتى يصل لـ24 جنيهًا، وهذا السعر العادل للدولار".

لفت إلى أنه يتوجب منع المستوردين من جمع الدولارات من السوق، ويجب توقف البنوك عن استلام عملة صعبة من المستوردين، وحينها العاملين بالخارج سيضطروا الذهاب للبنك لتبديل العملة، لأنه لا يوجد بيع في السوق الموازية.

تابع مقدم "حقائق وأسرار": "الشائعات لن تتوقف، لا يريدون البلد يخرج من الأزمة، ومتصورين إن الشعب سيهدم بلده، لكن الشعب المصري واع وفاهم، والدولار في السوق السوداء نزل من 70 جنيهًا، لـ53 جنيه، وبعد ساعات سينخفض إلى 40 جنيهًا".