"الزراعة" توجه نصائح وتحذيرات مهمة لمزراعي الثوم والبصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تكثر الأمراض والآفات الزراعية خلال شهري فبراير ومارس لا سيما أمراض التعفن الزراعي المعدية بين محصولي الثوم والبصل اللذان يفصلنا أيام عن موسم حصادها.

ومن جانبه قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة لمصراوي إنه يجب على المزارعين التخلص من النباتات المصابة بالحرق بالنيران، محذرًا من التخلص منها بالرمي في الترع والمصارف أو الجسور أو على أكوام السباخ وذلك حتى لا ينتشر المرض مع ماء الري أو السماد البلدي المخصص لتغذية المحاصيل..

كما حذر المزارعين من رعاية المواشي والأغنام في الحقول الملوثة أو تغذيتها على النباتات المصابة معتبرة ذلك ضمن عوامل نقل العدوى للنباتات السليمة في الحقول.

وناشد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، المزارعين بالتخلص من نباتات البصل والثوم المصابة خاصة بالعفن الأبيض بالطرق السليمة التي تمنع انتشار العدوى والتي تتم من خلال جمع النباتات بالحقل المصاب أكياس قماش أو بلاستيك والتخلص منها بالحرق خارج الحقل في حفر خاصة.

اقرأ أيضا:

بعد صفقة "رأس الحكمة".."الزراعة" تكشف موعد تراجع أسعار الأعلاف

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة