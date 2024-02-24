ينظمه "البنك الدولى".. رئيس"نقل الكهرباء" تشارك فى فاعليات المؤتمر الأول لتمكين المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شاركت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء في المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه البنك الدولي بالعاصمة الرواندية بوروندي لوحدة تمكين المرأة بأفريقيا التي تشغل "مشالي" عضويتها ممثلة عن الشرق الأوسط.

وخلال فاعليات المؤتمر قدمت المهندسة صباح مشالي عرضًا عما يتم بذله من مجهودات داخل وحدة تمكين المرأة بمصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشرق الأوسط بهدف إعطاء المرأة الفرصة والتأكيد على تمكينها مما يعتبر بمثابة رسالة هامة جدا يتم إرسالها لأفريقيا.

ويشارك في المؤتمر كوادر نسائية قيادية من مختلف قارات ودول العالم خاصة أن البنك الدولي يتبى إستراتيجية قائمة على تقسيم دول العالم لمجموعات ومصر تابعة لمجموعة الشرق الأوسط التى تم تدشين وتأسيس وحدة تمكين المرأة العام الماضي بتونس وتم على هامشها تكريم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجائزة البنك الدولي للأداء المتميز للمرأة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٣.