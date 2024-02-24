نسيوني في التصوير.. عمرو أديب يكشف كواليس حواره مع ميسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس حلقة برنامجه المنتظرة مع اللاعب العالمي ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن لقاء ميسي استلزم استعدادات كبيرة ومفاوضات شاقة خاصة مع اللاعب، مضيفًا: "مكنتش خايف من اللقاء بقدر خوفي من قيام ميسي بالاعتذار عنه في اللحظة الأخيرة، خاصةً بعد حادثة انسحابه من مباراة في هونغ كونج دون توضيح الأسباب".

أضاف مقدم "الحكاية": "الأسئلة التي أجاب عليها ميسي خلال البرنامج كانت محددة مسبقًا من قبل مدير أعماله ولم يُسمح له بالخروج عنها، ده الأسلوب المتبع في أغلب حوارات النجوم".

عقب الانتهاء من تسجيل الحوار فوجئت بمغادرة فريق العمل بالكامل من لوكيشن التصوير، موضحًا: "الكل راح يتصور مع ميسي ونسيوني، وقبل مغادرة اللاعب بلحظات سأل ميسي مساعديه عن مذيع الحوار في إشارة للبحث عن أديب لالتقاط صورة معه، معقبًا: "الكل نسيوني وميسي افتكرني".