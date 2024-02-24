شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى​؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وقالت عادة ما تنتج التهابات الأذن الوسطى عن خلل في قناة استاكيوس، وهي أنبوب يربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق.​

وتابعت: عندما لا يعمل هذا الأنبوب بشكل صحيح؛ فإنه يمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى؛ مما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.​

واستكملت: ثم يسمح بنمو البكتيريا والفيروسات في الأذن التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى الحاد.​

وأوضحت عدد من الأسباب التي تؤثر على قناة استاكيوس والتى تمثلت فى :​

-نزلة برد أو حساسية يمكن أن تؤدي إلى تورم واحتقان بطانة الأنف والحلق وقناة استاكيوس (يمنع هذا التورم التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن).​

-وتشوة في قناة استاكيوس​