شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وقالت عادة ما تنتج التهابات الأذن الوسطى عن خلل في قناة استاكيوس، وهي أنبوب يربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق.
وتابعت: عندما لا يعمل هذا الأنبوب بشكل صحيح؛ فإنه يمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى؛ مما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.
واستكملت: ثم يسمح بنمو البكتيريا والفيروسات في الأذن التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى الحاد.
وأوضحت عدد من الأسباب التي تؤثر على قناة استاكيوس والتى تمثلت فى :
-نزلة برد أو حساسية يمكن أن تؤدي إلى تورم واحتقان بطانة الأنف والحلق وقناة استاكيوس (يمنع هذا التورم التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن).
-وتشوة في قناة استاكيوس
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