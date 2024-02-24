شكرا لقرائتكم خبر عن معارض "أهلا رمضان" 2024 بالمحافظات تستقبل المواطنين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر معارض "أهلا رمضان" 2024 بالمحافظات المختلفة في استقبال المواطنين لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، كما توفر الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية منتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان علي مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.