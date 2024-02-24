شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان جراء استهداف مسيرات الاحتلال تجمعا لفلسطينيين غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني بسقوط شهيدين جراء استهداف مسيرات الاحتلال تجمعا لفلسطينيين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.