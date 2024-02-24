بزعم تسفيرهم للخارج.. سقوط عاطلين لنصبهما على المواطنين في 63 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين – مقيمان بالإسكندرية)، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ63 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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