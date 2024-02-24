عايشه لوحدها.. عامل سوبر ماركت وراء قتل مسنة بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل سيدة داخل مسكنها بالقاهرة، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من سيدة وزوجها، بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئ بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة -عاطل له معلومات جنائية-.

بمواجهة المتهم اعترف بأنه نظراً لسابقة عمله في إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجني عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها، تبين له إقامتها بمفردها فاختمر في ذهنه فكرة قتل المجني عليها وسرقة مسكنها، وفي سبيل ذلك توجه إلى مسكن المجني عليها وقام بالتعدي عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتفها المحمولة، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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