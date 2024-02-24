مشاجرة انتهت بمصرع عامل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات حدوث مشاجرة ببورسعيد ووفاة أحد الأشخاص وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل له معلومات جنائية، بها جرح طعني بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه و3 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لخلافات الجيرة قام على إثرها المذكورين بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، بحوزتهم الأسلحة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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