شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان فى العمرانية يضم 65 جناحا على مساحة 110 باكيات بيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح السيد زغلول أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية أن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي، والمقام بشارع ترعة الزمر بالعمرانية، يتكون من 65 جناحًا على مساحة 110 باكيات، ويتوفر به كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين ومنها الزيت والسكر والأرز.

جاءت تصريحات أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية، على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي اليوم السبت بمحافظة الجيزة، والذي يقام بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية.

وأشار أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى أن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي يخدم مدينة الجيزة بصفة عامة، أقسام العمرانية والطالبية وبولاق وإمبابة والمنيب، لافتًا إلى أن هناك معارض أخرى لـ"أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، وذلك في البدرشين وإمبابة، ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.