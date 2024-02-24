محافظ الجيزة: 700 منفذ ثابت ومتحرك لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة

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القاهرة - سامية سيد - استمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى آراء المواطنين المترددين على معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالعمرانية بعد افتتاحه صباح اليوم السبت، للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكداً لهم إتاحة 700 منفذ ثابت ومتحرك يغطي كافة قطاعات المحافظة لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن معرض "أهلًا رمضان" يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ الجيزة أن المعرض يضم 100 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 25 %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.