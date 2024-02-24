شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 700 منفذ ثابت ومتحرك لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن معرض "أهلًا رمضان" يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وأشار محافظ الجيزة أن المعرض يضم 100 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 25 %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.
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