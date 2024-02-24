شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن تسليم بطاقات العضوية لخريجى دفعة 2022، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، بالقاعة دار الحكمة بنقابة الأطباء، على أن يكون حلف القسم و تسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط، وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ يوم 15 يناير 2024.

وأشارت إلى أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لاستلام بطاقات العضوية، لافتة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يحضر الطبيب بشخصه ومعه "البطاقة الشخصية + كعب إستمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة".

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تم إطلاق تطبيق النقابة العامة فى نسخته الجديدة، حيث تم إضافة الخدمات الآتية:

1- دفع الاشتراكات.

2- طلب كارنيه النقابة.

3- طلب شهادة حسن سير وسلوك باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية.

4- طلب شهادة قيد باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية.

5- طلب إقرارات المرضى في جميع التخصصات.

6- طلب العقود بنوعيها (عقد مدير فني - عقد طبيب مساعد).

وأشارت النقابة، إلى الاستمرار فى إتاحة خدمة طلب بنج الأسنان من خلال التطبيق، مؤكدة أنه جارى إضافة خدمات أخرى لصالح الأعضاء.