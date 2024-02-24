شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": سحب منخفضة ومتوسطة اليوم والعظمى على القاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكون اليوم لتحجب جزءً من أشعة الشمس، وهو ما يساعد على إحساسنا بالأجواء ما بين المائلة للبرودة للمائلة للدفء نهارا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية نهارا، ومع وجود السحب سنشعر بالأجواء المائلة للبرودة، وبخاصة في المحافظات الشمالية، وهي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سنشعر بأجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد، ومن دافئة لمائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية، وهي جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا". وواصلت: "في فترات الليل، ومع الغياب الكامل لأشعة الشمس، سيكون هناك انخفاض كامل في قيم الحرارة، وسيكون هذا الانخفاض ملموسا في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وسيشهد اليوم نشاطا للرياح في أغلب المحافظات، وبخاصة الشمالية منها، ما يساعد على الإحساس بقيم حرارة أقل".