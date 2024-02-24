"الزراعة": قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المزارعين بالقليوبية مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

ينظم مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة القليوبية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قرى المحافظة، وذلك في الفترة من 24 لـ 29 فبراير 2024.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن القافلة تقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف "فاضل"، أن القافلة ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين وفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار لعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

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