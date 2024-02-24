شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات من المخدرات على حرف يحتاجها سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن "16023"، وتم تنظيم دورة جديدة، للتدريب المهني للفتيات المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل "صناعة العطور وصناعة الاكسسوارات وزراعة اسطح المنازل".

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ برامج التدريب للمتعافين، لافتة إلى أنه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، حيث تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية، وأن إجمالي من تم تدريبهم يقرب من 14600 متعافٍ منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، كذلك إطلاق مبادرة "بداية جديدة " لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة .