شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الوادي الجديد يفوز بالمركز الثالث فى مهرجان الشروق عن مشروع "أيادى مصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد طلاب العلاقات العامة، بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد المركز الثالث في مهرجان الشروق الدولي لإبداع طلاب الإعلام في دورته الثامنة 2024، عن مشروع «أيادي مصرية»، لدعم المنتج المصري.

ويأتي مهرجان الشروق بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بدار الأوبرا المصرية بمشاركة 41 جامعة منهم 17 جامعة مصرية حكومية، و20 جامعة مصرية خاصة، و4 جامعات عربية تشارك بـ 180 عمل في مختلف فنون الإعلام.

وجاء هذا المشروع تحت إشراف الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتورة فاطمة طه مدرس العلاقات العامة بقسم الإعلام والمشرف العام على المشروع، وإدارة أحمد المشرف التنفيذ.

وقالت الدكتورة فاطمة طه، المدرس بقسم العلاقات العامة والمشرف على المشروع إن الهدف الأساسي من الحملة هو دعم الصناعات والمنتجات المصرية، وأن يصبح المنتج المصري رقم واحد في مصر بجودته العالية وسعره الأنسب، إلى جانب دعم الاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب، ودعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة.

فيما أكد فريق عمل المشروع، أن اختيار الفكرة لم تكن سهلة، حيث أنهم أرادوا ترك بصمة مميزة لهم في المجتمع، فكان لابد من اختيار موضوع يساهم في حل مشكلة تواجه الدولة بسبب الأزمات العالمية في الوقت الحالي بالأخص مساندة دولة فلسطين الشقيقة من خلال حملات المقاطعة ودعم للمنتج المصري.

وتضمن المشروع إبراز أهم الصناعات والمصانع المصرية التي ساعدت في نهضة الاقتصاد المصري ودعمه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بيها البلاد، بالإضافة إلى الشركات المصرية التي كان لها دور كبير في ترك بصمة مصرية في العالم أجمع.

يأتي المهرجان تحت رعاية ياسمين خميس، وفريدة خميس، وحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الفنانة القديرة صفية العمري شخصية المهرجان لهذا العام، وعدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وتكون فريق عمل "أيادي مصرية" مارسيل أيمن، دينا خواص، مي حمدي، أحمد رضا، مؤمن فودة، خلود عمادالدين، سلسبيل أحمد، نهلة أنور، نيرة مسعود، دنيا سامي، الشيماء صلاح ،أحمد وليد، الشيماء صلاح، منار محمد، دنيا سامي، كريم علاء، أحمد وليد، أحمد محمود، كريم علاء، دينا خواص،أحمد وليد، مارسيل أيمن.