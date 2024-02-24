ضبط عامل في الفيوم بحوزته 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عامل بالفيوم؛ لقيامه بتصنيع وترويج الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم أفادت قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة- بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها داخل ورشة بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده داخل الورشة المشار إليها، وبداخلها (56 كرتونة بإجمالي مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال – 110 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة في التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

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